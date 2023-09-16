“5 مطارات” على رأس تقييم الأداء بـ”أغسطس”

نال كلٌ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، ومطار القريات المراكز المتقدمة في تقرير الهيئة العامة للطيران المدني، عن أداء المطارات الدولية والداخلية لشهر أغسطس الماضي، وفقاً لـ 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء.
واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، إذ قُسمت إلى 5 فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 91%، وحلّ مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثانياً بنسبة التزام بلغت 82%.
وتقدم مطار الملك فهد الدولي صدارة الترتيب بقائمة الفئة الثانية للمطارات الدولية، والتي تتراوح فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، بنسبة التزام بلغت 82%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82%، حيث تفوّق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 91%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ثانياً بنسبة التزام 82%.
وحصل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليونَيْ مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وعلى مستوى الفئة الخامسة للمطارات الداخلية، حصل مطار القريات على المركز الأول، إذ حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وتستند الهيئة في تقييم أداء المطارات إلى 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي ذلك تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
وفق “أخبار 24”.