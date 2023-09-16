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رياضة > لاعبو الرياض: لن نتأثر بالهزيمة الكبيرة أمام الهلال
16/09/2023   10:48 ص

لاعبو الرياض: لن نتأثر بالهزيمة الكبيرة أمام الهلال

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اعتبر لاعبو الرياض أن فريقهم لم يحالفه الحظ في الشوط الأول أمام الهلال، قبل الانهيار في الشوط الثاني.

وخسر الرياض أمام مضيفه الهلال بنتيجة 1-6 في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وقال اللاعب أندريه قراي: “الشوط الأول كان الفريق جيدًا وأتيحت له بعض الفرص كان يمكن أن نستغل إحداها، لكننا كنا سيئين في الشوط الثاني وهو ما كلفنا هذا الكم من الأهداف”.

وأضاف قراي أن الخسارة لن تؤثر في الفريق رغم أنها هزيمة كبيرة لكنها في النهاية أمام فريق بحجم الهلال يزخر بكتيبة من النجوم العالميين. وفق “سبورت 24”.

من جانبه قال اللاعب عبدالإله الخيبري: “حاولنا تقديم مباراة قوية أمام الهلال لكن لم يحالفنا الحظ كما أن الهلال فريق كبير ويزخر بالنجوم وهو ما صعّب المباراة”.

لاعبو الرياض: لن نتأثر بالهزيمة الكبيرة أمام الهلال

رياضة
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