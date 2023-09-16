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رياضة > “الاتحاد السعودي” يستضيف اجتماع التنفيذي لـ”الآسيوي”
16/09/2023   10:48 ص

“الاتحاد السعودي” يستضيف اجتماع التنفيذي لـ”الآسيوي”

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يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته 2023-2027 والذي سيُقام خلال فترة استضافة منافسات كأس العالم للأندية 2023 التي تحتضنها جدة في ديسمبر المقبل.

ويعد هذا الاجتماع، بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة، هو الأول الذي تستضيفه المملكة على مستوى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويضم المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في عضويته رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والذي تم انتخابه في فبراير الماضي ممثلاً عن قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للفترة من 2023/2027. وفق “سبورت 24”.

“الاتحاد السعودي” يستضيف اجتماع التنفيذي لـ”الآسيوي”

رياضة
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