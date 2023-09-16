إسقاط اسم جوتا من قائمة الاتحاد

كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قررت إسقاط اسم اللاعب فيليبي جوتا من القائمة المحلية للفريق.
وأكدت المصادر أنه كانت هناك مفاضلة بين الثنائي مارسيلو جروهي وفيليبي جوتا، ليتم الاستقرار على بقاء الحارس البرازيلي ورحيل اللاعب البرتغالي.
وأوضحت المصادر لـ”سبورت 24″، أن إدارة الاتحاد تتمسك ببقاء اللاعب البرازيلي رومارينيو داخل الفريق، ولن تسمح برحيله.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية تركية، عن وجود اهتمام من جانب أحد الأندية هناك بالتعاقد مع لاعب الاتحاد، البرتغالي فليبي جوتا، بعدما خرج اللاعب من حسابات مدرب الفريق نونو سانتو.
وأوضحت صحيفة ” FANATİK ” التركية ، أن نادي فنربخشة يرغب في التعاقد مع جوتا على سبيل الإعارة.