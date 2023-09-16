أول ظهور لنيمار.. الهلال يكتسح الرياض في “روشن”

استعاد فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعد الفوز الكبير على نظيره الرياض، بنتيجة (6-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بالجولة السادسة من البطولة.
وتقدم اللاعب ميتروفيتش بالهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 30، قبل أن يضيف ياسر الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة 45 4.
وسجل اللاعب ناصر الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 68، ليحرز بعدها البرازيلي مالكون الهدف الرابع في الدقيقة 83.
وفي الدقيقة 87 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال سددها بنجاح اللاعب سالم الدوسري، ليعود بعدها قائد الهلال ويسجل هدفه الثاني والسادس لفريقه.
وأحرز علي الزقعان الهدف الوحيد لفريق الرياض في الدقيقة 90 6.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.
ملخص المباراة
وبدأ فريق الهلال المباراة بالضغط على لاعبي الرياض فأرسل روبن نيفيز كرة عرضية في الدقيقة 3 أبعدها الدفاع.
ووصلت الكرة في الدقيقة 5 للاعب الهلال سالم الدوسري الذي سددها من أمام منطقة جزاء الرياض ولكن تصدى لها حارس مرماه مارتن كمبانيا.
ووصلت كرة عرضية للاعب الهلال كوليبالي ليُسددها برأسه ولكن تصدى دفاع الرياض لها في الدقيقة 8. وأرسل لاعب الهلال ياسر الشهراني كرة عرضية في الدقيقة 10 ولكن أبعدها دفاع الرياض.
وسدد لاعب الرياض ندونغ كرة في الدقيقة 11 ولكن مرت بعيدة عن المرمى. وردّ لاعب الهلال ميتروفيتش بتسديدة في الدقيقة 12 ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.
وسدد لاعب الهلال مالكوم كرة في الدقيقة 20 ولكن تصدى لها دفاع الرياض ثم سدد اللاعب نفسه كرة أخرى في الدقيقة 25 ولكن تصدى لها الدفاع أيضًا.
وحصل فريق الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بداعي عرقلة لاعب الهلال ميشايل داخل منطقة الجزاء. وسدد ميتروفيتش ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الرياض في الدقيقة 30 ليتقدم للهلال.
وسدد لاعب الهلال سعود عبدالحميد كرة في الدقيقة 39 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن. وسجل ياسر الشهراني الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 45 4.
وكاد أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 47، لكن كرته اصطدمت بالعارضة. وفي الدقيقة 54 تصدى حارس الهلال ياسين بونو لتسديدة خطيرة وأبعدها لركلة ركنية. وفق “سبورت 24”.
وفي الدقيقة 55 كاد أن يسجل مالكوم هدفا، بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليسرى لكنها خرجت أعلى العارضة.
وأهدر ميتروفيتش هدفا محققا للهلال في الدقيقة 60، بعدما سدد كرة عرضية لكن حارس الرياض كامبانيا تصدى لها ببراعة.
وفي الدقيقة 64 دخل نيمار لتشكيل الهلال بدلا من ميشايل ديلغادو، كما خرج في نفس الدقيقة الثنائي محمد البريك وناصر الدوسري بدلا من سعود عبدالحميد وياسر الشهراني.
وسجل اللاعب ناصر الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 68، بعد تمريرة سحرية خلف الدفاع حولها بلمسة واحدة لداخل شباك الرياض.
وأحرز اللاعب البرازيلي مالكوم الهدف الرابع في الدقيقة 83، مستغلا تمريرة من مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا. وجاء الهدف الخامس لفريق الهلال في الدقيقة 87، بعدما سجل اللاعب سالم الدوسري ركلة جزاء بنجاح.
وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف السادس للهلال في الدقيقة 90 5. وفي الدقيقة 90 6، سجل اللاعب علي الزقعان الهدف الأول لفريق الرياض.