مؤشر الأسهم يتراجع للأسبوع الثاني

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي جاء ذلك امتداداً لخسائره في كل جلسات الأسبوع السابق، بعد تأثر أسعار الأسهم سلبياً بعمليات البيع لجني الأرباح.
وأنهى المؤشر العام الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي عند مستوى 11215.56 نقطة في مقابل 11215.56 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بخسارة قدرها 61.02 نقطة، نسبتها 0.54 %، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 676 نقطة نسبتها 6.45 %.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة المتداولة خلال جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 11 % إلى 31 بليون ريال، في مقابل 28 بليوناً للأسبوع السابق، وصعدت كمية الأسهم المتداولة 17 % إلى 1.1 بليون سهم، في مقابل 955 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 4 % إلى 2.15 مليون صفقة في مقابل 2.05 مليون، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 520 سهماً بزيادة نسبتها 12 %.
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول أسهم 228 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 129 شركة منها، بينما هبطت أسهم 92 شركة وحافظت 7 شركات على أسعارها، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.191 تريليون ريال بخسارة 75 بليوناً نسبتها 0.66 %.
وبنهاية تعاملات الأسبوع سجلت أسهم 8 شركات مكاسب في أسعارها تخطت نسبته الـ 10 %، تصدرها سهم الصقر للتأمين المرتفع سعره 21.92 % وصولاً إلى 25.70 ريال جاءت من تداول 14.3 مليون سهم تلاه سهم فيبكو المرتفع 21.83 % إلى 48.55 ريال، ثم سهم وفرة بنسبة زيادة 17.74 %، إلى 44.80 ريال من تداول 13 مليون سهم، تبعه سهم اليمامة للحديد بزيادة 12.96 %، ثم سهم عناية الصاعد 12.86 %، وسهم الحفر العربية بزيادة 12.14 %، وسهم سلامة المرتفع 11.81 %، وسهم نسيج الصاعد 10.40 %.
وفي الجهة المقابلة، تكبدت أسهم 9 شركات خسائر تخطت نسبتها الـ 6 %، كان أكبرها خسارة سهم عذيب للاتصالات الذي فقد 9.71 % هبوطاً إلى 132 ريالاً جاءت من تداول 11.2 مليون سهم، تلاه سهم كابلات الرياض بخسارة 9.09 % إلى 71 ريالاً من تداول 4.3 مليون سهم، تبعه سهم سلوشنز المتراجع 7.41 %، ثم سهم الصناعات الكهربائية الخاسر 7.34 %، تلاه سهم وقت اللياقة الهابط 7.09 %، ثم سهم علم بخسارة 6.58 %، تلاه سهم الكيميائية المتراجع 6.41 %، تلاه سهم التعاونية بخسارة 6.15 %، تبعه سهم الأندلس الهابط 6.02 %. وفق “أخبار 24”.
واستحوذت 5 قطاعات من السوق على 58 % من سيولة السوق، تصدرها قطاع المواد الأساسية الذي استحوذ على 20 % من السيولة ما يعادل 6.2 بليون ريال، جاءت من تداول 153 مليون سهم، نسبتها 14 %، تلاه قطاع المصارف بسيولة متداولة 3.6 بليون ريال نسبتها 12 %، جاءت من تداول 97 مليون سهم، نسبتها 9 %.
وبالنظر إلى إداء السوق الموازية نجد تراجع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية الأسبوع بنسبة 1.68 % تعادل 389.84 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 22808 نقاط، في مقابل 23198 نقطة نهاية الأسبوع السابق، بينما ارتفعت السيولة المتداولة في السوق الموازية 15 % إلى 213 مليون ريال في مقابل 185 مليوناً، وصعدت الكمية المتداولة إلى 11 مليون سهم، في مقابل 9.8 مليون، بزيادة 7 %، نُفذت من خلال 16 ألف صفقة.