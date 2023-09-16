ضبط 16 ألف مخالف للأنظمة بأسبوع

تمكّنت فرق الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية من ضبط نحو 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وقالت الوزارة إنه تم ضبط أكثر من 9.8 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4.8 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2207 مخالفين لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 827 شخصاً، ، و18% إثيوبيو الجنسية، و21% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 45 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى أكثر من 44 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 37 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 9.6 ألف مخالف.