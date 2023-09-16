الرياض تستضيف “ملتقى الصحة العالمي”

تستضيف الرياض في أكتوبر المقبل “ملتقى الصحة العالمي 2023″، والذي يعد أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية المحليين والدوليين، ويهدف لتمكين الابتكار من أجل مستقبل مستدام.
وقالت وزارة الصحة إن الملتقى سيقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، بحضور أكثر من 30 ألف مشارك من 60 دولة، وتلتقي به مجتمعات الرعاية الصحية للاتصال والتواصل.
وأضافت أن الملتقى هو منصة تتيح الفرصة للمختصين لاستكشاف آلاف المنتجات، ومشاهدة أحدث أجهزة الرعاية الصحية، والتعلم من خلال مؤتمرات التعليم الطبي المستمر. وفق “أخبار 24”.
وأبان موقع الملتقى أنه سيتضمن العديد من المناطق المتخصصة، منها منطقة للاستثمار، وأخرى للمختبرات الطبية، والشركات الناشئة، والتحول والابتكار، إضافة إلى عقد مؤتمرات وورش عمل.