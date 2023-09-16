فينالدوم: هندرسون أحد أسباب تعاقدي مع الاتفاق

قال محترف الاتفاق، النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم: إنه سيحاول تكرار سنوات تألقه السابقة في ليفربول رفقة زميله جوردان هندرسون مع فريقه الجديد في دوري روشن
وخاض لاعب الوسط الهولندي مباراته الأولى مع الاتفاق وفاز 3-1 على أبها اليوم السبت؛ ليلعب بجوار هندرسون لأول مرة منذ فبراير 2021.
وقال فينالدوم في تصريحات لـ “SSC”: “لدي ذكريات رائعة مع جوردان وهو أحد الأسباب التي جعلتني أنضم للاتفاق بعدما دفعني للانضمام هو والمدرب”، مضيفًا: “لعبت معه مباريات ومواسم رائعة، وأرجو أن نعيد ذلك مع الاتفاق هذا الموسم”. وفق “سبورت 24”.
وكشف فينالدوم أن هندرسون، زميله في ليفربول خلال الفترة 2016-2021، لعب دوراً في انتقاله إلى الاتفاق رفقة المدرب ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق.