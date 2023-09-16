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جديد المحليات > “أنسنة” حدائق العاصمة
16/09/2023   11:19 م

“أنسنة” حدائق العاصمة

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وجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بإزالة الأسوار الخارجية عن حدائق العاصمة؛ بهدف تعزيز مفهوم الأنسنة في الأحياء وربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني.

ويشمل نطاق الأعمال، إزالة أسوار الحدائق الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى 50 حديقة، كما يجري العمل على إزالة أسوار قرابة 50 حديقة أخرى خلال المراحل المقبلة.

وأوضحت الأمانة، أن القرار يشمل جميع حدائق العاصمة، مع استثناء المتنزهات والحدائق الكبرى الواقعة على الطرق السريعة، والمحاور الرئيسة لدواعي السلامة المرورية.

يُذكر أن القرار يأتي ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز أنسنة الأحياء، وجعل الحدائق امتداداً لمحيطها، وأكثر قرباً من سكان الرياض وزوارها.

حدائق الرياض بلا أسوار

وفق “أخبار 24”.

“أنسنة” حدائق العاصمة

جديد المحليات
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