“منشآت” تنظم “أسبوع القانون”

تفتح الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الأبواب أمام إبراز المبادرات والفرص الاستثمارية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاحتياجات القانونية لرواد الأعمال، وتسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الريادية.
ومن المقرر أن تنظم الهيئة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين فعاليات، “أسبوع القانون”، بداية من غد الأحد وحتى 21 سبتمبر الجاري، بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض والمدينة، ومحافظتي جدة والخبر.
ويستضيف “أسبوع القانون”، مجموعة من أبرز الخبراء عبر مجالس دعم المنشآت، من بينهم وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، إلى جانب مدير عام الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية نايف بن صالح العذل، للحديث عن البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وتتيح الفعاليات، فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها القطاع.