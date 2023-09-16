مسابقة “معلّقة 45” احتفاءً بالشعر العربي

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، مسابقةً تلفزيونية للشعر العربي تحت عنوان “معلّقة 45″، التي ستُعرض على القناة الثقافية، بمشاركة نخبةٍ من الشعراء في المملكة والعالم العربي، في خُطوةٍ تُعيد إحياء المعلّقات الشعرية من أرض جزيرة العرب.
وتأتي المسابقة ضِمن برامج وأنشطة مبادرة عام الشعر العربي 2023، على أن تستمر بشكلٍ سنوي، مرتّبةً بحسب الأعوام الهجرية، وذلك احتفاءً بالمعلقات التاريخية.
وسيتسابق 36 شاعراً مشاركاً في المسابقة على صناعة قصيدة جديدة خالدة كل عام، وستُعلق القصائد الفائزة في مواقع متميزة في أرجاء العاصمة في مراسم ثقافيةٍ سنويةٍ مصوّرة، وستحتفي القناة الثقافية وهيئة الأدب والنشر والترجمة بالقصائد عَبْر برامجها وفعالياتها.
وتُركز المسابقة، على 3 فئات رئيسية، وهي: الشعر الموزون (العمودي – التفعيلة)، والشعر الشعبي، والشعر الحر، وستُقدَّم جوائز مالية لثلاثة فائزين.
ويحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، وتُعلّق قصيدته بأحد المواقع المميزة بالرياض، والمركز الثاني على نصف مليون ريال، والثالث على مبلغ 250 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.
كما سينال كل متسابقٍ ترشَّح للمشاركة في المسابقة على مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال، إضافةً إلى دعوةٍ خاصة لحضور عشاء الشُّعراء السنوي الذي سيُقام على شرف الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة.
ويُمكن للشعراء الراغبين بالمشاركة رفع أعمالهم على الرابط التالي.