261 طن تمور بـ “مهرجان العلا”

ارتفعت معدلات تدفق التمور خلال الأسبوع الثاني من مزاد مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة، والذي يُقام تحت شعار “ذوق فخرنا”، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وبلغ إجمالي مبيعات التمور أكثر من 261 طناً خلال الأسبوعين الأولين من المزاد، وما أسهم في تنوع المنتجات وإقبال المتسوقين من داخل المملكة وخارجها.
وأسهمت “منصة الأسواق الموسمية” بسوق تمور العلا، في رفع موثوقية التعامل بين المزارعين والوسكاء والمشترين، والتي أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور بالشراكة مع الهيئة الملكة لمحافظة العلا لأول مرة في المملكة.
وسهلت المنصة عمليات تبادل التمور ورفع مستوى الشفافية وضبط وتنظيم التداولات المالية، إضافة إلى إدارة عمليات تداول التمور إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.
وتحتل محافظة العلا مكانة مهمة في إنتاج التمور على مستوى المملكة، إذ يتجاوز عدد النخيل فيها 3.8 مليون نخلة بعدد مزارع يزيد عن ٥ آلاف مزرعة.
وأفادت إحصائية أعلنها المركز الوطني للنخيل والتمور، بأن حجم صادرات المملكة من التمور خلال عام 2022، بلغ 321 ألف طن لـ 116 دولة من مختلف أرجاء العالم، بقيمة 1.280 مليار ريال