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جديد المحليات > الشهري.. متحدثاً رسمياً لـ”المدني”
16/09/2023   11:21 م

الشهري.. متحدثاً رسمياً لـ”المدني”

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عيّنت الهيئة العامة للطيران المدني، ابتسام الشهري متحدثاً رسمياً باسم الهيئة، ومستشاراً إعلامياً لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الهيئة واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، والإجابة على الاستفسارات الإعلامية المحلية والخارجية وتزويدهم بالمعلومات والإحصائيات الموثقة من مصدرها الرسمي، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإنجازات وبرامج ومبادرات ومشاريع الهيئة.

وتمتلك الشهري خبرات علمية وعملية متنوعة في قطاع الإعلام والتعليم والتدريب والتخطيط؛ حيث عملت في عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وشغلت منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، وشاركت في العديد من الملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية. وفق “أخبار 24”.

الشهري.. متحدثاً رسمياً لـ”المدني”

جديد المحليات
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