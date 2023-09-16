تصنيف المملكة عند “A/A-1”

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز “S&P” تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة، في تقريرها الصادر مؤخراً، نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط.
كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.
وأشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها. وفق “أخبار 24”.
واستندت الوكالة في تأكيد تصنيف المملكة الائتماني، إلى استمرار جهودها بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدَّيْن العامّ.