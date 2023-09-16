المسحل: ندرس زيادة عدد الأجانب في الدوري

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أنه تجرى حالياً دراسة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب الموجودين في دوري روشن للمحترفين، حيث يوجد حالياً في قائمة كل فريق 8 لاعبين.
وأضاف المسحل خلال تصريحات إعلامية لبرنامج “أكشن مع وليد”، أن البعض يرى وجود 8 عناصر أجنبية هو العدد الأفضل للفرق، والبعض يقول 9 أفضل أو 10 لاعبين.
وأوضح أنه كلما درسنا وتعمقنا في الأمر وبحثنا في السنوات الماضية التي تواجد خلالها 7 لاعبين أجانب، سيتم الوصول إلى أفضل توليفة للعدد المناسب. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن الجميع رأى خلال بطولة كأس العالم أن لاعبي المنتخب السعودي الأقل مشاركة في دورياتهم، وقد قدّموا إضافات للبطولة عالية جداً، تحديداً أمام الأرجنتين وبولندا، وهذا بسبب وجود اللاعبين الأجانب الذين أعطوا زخماً كبيراً واحتكاكاً عالياً جداً.
وأكد أن وجود اللاعبين الأجانب جعل مستوى اللاعب السعودي مرتفعاً بشكلٍ كبير.