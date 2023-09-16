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رياضة > “خالد بن محمد”.. رجلٌ دخل سجل كبار “الهلال”
16/09/2023   11:32 م

“خالد بن محمد”.. رجلٌ دخل سجل كبار “الهلال”

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لقي ربه، اليوم السبت، الأمير خالد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل عبد الرحمن، رئيس نادي الهلال الأسبق، والذي شهدت فترته إنجازات محلية وعربية لـ”الزعيم”، والذي استطاع أن يفرض نفسه على سجل كبار النادي، خلال عامين لا أكثر.

ونعى الديوان الملكي الأمير الراحل؛ وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وودع جمهور كرة القدم السعودية، الأمير خالد بن محمد والذي تصدر اسمه “ترند” منصة X، باستذكار تاريخه الرياضي، والدعاء له بالمغفرة والرحمة.

وكتب نادي الهلال على حسابة في منصة إكس، نعي رئيس مجلس إدارة النادي، في الراحل الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت؛ بينما دون حساب النادي ذاته، تغريدة احتوت على صورة الأمير خالد، و دعاء “إلى جنات الخلد”.

وكان الأمير خالد بن محمد أحد أبرز مَن تولوا رئاسة نادي الهلال، حيث تحققت في عهده العديد من البطولات على الرغم من أن رئاسته لم تتخط العامين وذلك خلال الفترة من عامي 1994 وحتى عام 1996.

ومع رئاسة الأمير خالد بن محمد، عرف الهلال طريق التتويج العربي لأول مرة في تاريخه حيث توج بطلًا للأندية العربية عامي 1994 و1995. وفق “سبورت 24”.

وتوج الهلال إبان فترة تكليف الأمير خالد بن محمد بلقب الدوري السعودي السابع في تاريخه والذي جاء وقتها بعد غياب 6 سنوات.

كما توج الهلال عام 1995 بكأس ولي العهد بعد الفوز على الرياض في المباراة النهائية، بالإضافة إلى تتويجه بطلًا لكأس الاتحاد السعودي “كأس الأمير فيصل فيما بعد”.

وإجمالًا حقق الهلال إبان فترة رئاسة الأمير خالد بن محمد 5 بطولات لا تنسى للجماهير الزرقاء، من بينها لقبان عربيان في إنجاز غير مسبوق، فضلًا عن استعادة لقب الدوري.

“خالد بن محمد”.. رجلٌ دخل سجل كبار “الهلال”

رياضة
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