النصر يواصل انتصاراته في “روشن” بثلاثية أمام الرائد

فاز النصر على نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي.
وأحرز ساديو ماني الهدف الأول للنصر في الدقيقة 45 1، قبل أن يضيف البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 49.
وجاءت الدقيقة 78 لتشهد على الهدف الثالث لفريق النصر عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وسجل اللاعب محمد فوزير الهدف الوحيد لفريق الرائد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز ارتقى فريق النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
ملخص المباراة
وتمكن حارس النصر من حرمان الرائد من هجمة خطيرة في الدقيقة 6، بعد عرضية أرضية خرج والتقط الكرة قبل أن تصل لمهاجمي الرائد.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الرائد محمد الدوسري في الدقيقة 8.
وسدد كريستيانو رونالدو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.
وحاول ساديو ماني استخدام الحل الفردي معتمداً على مهارته في الدقيقة 17، ليخترق ويدخل داخل منطقة الجزاء، لكن في النهاية تمكن الحارس من التصدي لتسديدة المهاجم السنغالي.
وأهدر مهاجم الرائد تفاريس هدفاً محققاً في الدقيقة 18، بعدما انفرد بالحارس لكنه سدد الكرة بشكل غريب خارج المرمى.
وحرم القائم الأيمن للحارس نواف العقيدي فريق الرائد من تسجيل الهدف الأول، بعدما تصدى لتسديدة من اللاعب يحيى سنبل.
وسجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 45 1، بعد تسديدة أرضية صاروخية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الرائد بندر حسن في الدقيقة 45 2.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب النصر لويس كاسترو الدفع بالبرازيلي تاليسكا بدلا من زميله عبدالرحمن غريب.
وفي الدقيقة 49، سجل اللاعب البرازيلي تاليسكا هدفا من تسديدة صاروخية فشل الحارس في التصدي لها معلنا عن الهدف الثاني لفريقه.
وأهدر ساديو ماني هدفا محققا للنصر في الدقيقة 55، بعد عرضية من سلطان الغنام، لكنه فشل في ترجمتها لهدف وتمر من أمامه لتخرج لركلة مرمى. وفق “سبورت 24”.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا لفريق النصر في الدقيقة 78، بعدما مر من مدافع الرائد وسدد الكرة لداخل الشباك.
وتمكن اللاعب محمد فوزير من تسجيل الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 89، بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح.