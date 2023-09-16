هندرسون : فينالدوم سيضيف لـ”الاتفاق”

أكد قائد الاتفاق، الإنجليزي جوردان هندرسون، أن الجميع كان يدرك مدى صعوبة المباراة أمام أبها، معربًا عن سعادته بالفوز الذي تحقق.
حقق فريق الاتفاق فوزاً ثميناً على نظيره أبها، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وعبر القائد هندرسون عن سعادته لانضمام زميله السابق، قائلاً في تصريحات لـ “SSC”: “هو إضافة هائلة للفريق. أنا أعرف جيني جيداً”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف نجم ليفربول الأسابق: “سيحبه اللاعبون ليس فقط داخل الملعب وإنما خارجه أيضاً. سيقدم كل شيء للفريق”.
وحصد الاتفاق 13 نقطة من ست مباريات، ويحتل المركز الرابع في الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.