تالسيكا: علاقتي بالنصر كبيرة.. وكنت مشتاقًا لهز الشباك

أكد محترف فريق النصر، النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، أن العلاقة الكبيرة التي تجمعه بناديه وجماهيره تدفعه دائمًا لتحقيق أفضل ما لديه، مشيرًا إلى أنه تأثر بفترة غيابه الطويلة عن الملاعب.
وقال تاليسكا في تصريحات عقب مباراة النصر أمام مضيفه الرائد والتي حسمها “العالمي” بنتيجة 3-1 بينها هدف صاروخي للاعب البرازيلي: إنهم لم يقدموا العرض المأمول منهم في الشوط الأول الذي واجه خلاله فريقًا يمتلك إمكانيات كبيرة وهدد مرمى النصر في أكثر من هجمة. وفق “سبورت 24”.
وأضاف أنه بين الشوطين تحدث معنا المدرب على ضرورة تصحيح بعض الأخطاء وهو ما غير الأمور في الشوط الثاني.
وأعرب تاليسكا عن سعادته بالهدف الذي سجله الليلة، والذي جاء بعد غياب، لافتًا إلى أن كان مشتاقًا لهز الشباك.