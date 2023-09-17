تتويج الفائزين بـ “هاكاثون الصناعة”

فاز فريق PSU Industry 4.0 بالمركز الأول في مسار التصميم، بالنسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة”، وحلّ فريق THROUGH في المركز الثاني، فيما جاء فريق BRDAN بالمركز الأول بمسار الإنتاج، بينما جاء فريق مِنْخال في المركز الثاني.
وشهِد مسار الاستدامة فوز فريق HEXA بالمركز الأول، وفريق E-VIVE بالمركز الثاني، فيما استطاع فريق RedNest تقديم أفضل حلٍ لتحدي شركة البحر الأحمر الدولية في الهاكاثون.
وأقام الصندوق “الهاكاثون”؛ بهدف تعزيز إسهام الشباب في تطوير القطاعات الصناعية، عبر تقديم حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه المُصنعين الوطنيين من خلال ثلاثة مسارات: التصميم، الإنتاج، والاستدامة.
وتوّج وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر الخريّف، والرئيس التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، الفرق الفائزة بالنسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة”.
وحصلت الفرق الفائزة بالمركز الأول على جائزة قدرها 50 ألف ريال لكل فريق، كما حصلت الفرق الفائزة بالمركز الثاني على جائزة قدرها 35 ألف ريال لكل فريق، فيما حصل الفريق الفائز في تحدّي شركة البحر الأحمر الدولية على جائزة قدرها 25 ألف ريال.
وقدّم “الخريف” التهنئة للمشاركين في هذه النسخة، ودعا إياهم إلى مواصلة إبداعاتهم وإسهاماتهم الفعالة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ومعالجة تحدياتها، مقدماً شكره إلى جميع الجهات الداعمة للهاكاثون من القطاعين العام والخاص.
وأكد أن هاكاثون الصناعة في نسخته الثانية يعكس التزام الصندوق الصناعي المستمر بدعم المصنعين الوطنيين، وتعزيز قيم الابتكار والإبداع التي تشكل ركناً أساسياً لتطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى أنه يعد خطوة مهمة لاحتضان ودعم المبتكرين، لكونه إحدى أهم المنصات المتميزة التي تجمع بين المواهب والأفكار الإبداعية في عدد من المجالات والتحديات الصناعية المتنوعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن فكرة الهاكاثون تهدف إلى تقديم الدعم للشركات والمصانع الوطنية، عن طريق ابتكار حلول إبداعية للتحديات التي يواجهها المصنعون، والإسهام في تطوير المنتجات الوطنية وزيادة جاذبيتها على المستويين المحلي والعالمي.
وعد أن هاكاثون الصناعة فرصة كبيرة للتعرف على الإمكانات الإبداعية في المجتمع السعودي، والتي يمكن توسيعها للاستفادة منها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وبلغ مجموع جوائز النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة” أكثر من مليون ريال، وُزعت على الفائزين والمشاركين، كما أقيمت هذه النسخة بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وبنك الرياض بصفته شريكاً مالياً، وشركة سبكيم بصفتها راعياً بلاتينياً.