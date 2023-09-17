خطط طوارئ لمواجهة الحالة المطرية بالطائف

فعَّلت أمانة الطائف خطط الطوارئ، للتعامل بشكل مباشر مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد الكثيف، والتي تشهدها المحافظة منذ أيام.
وأهابت الأمانة بالأهالي عدم الخروج للمواقع المفتوحة وقت هطول الأمطار، تجنباً لأخطار الصواعق، كما حذرت العائلات من الخروج للتنزه بجوار مستنقعات البرك المائية التي تنجم عن الأمطار لتجنب الغرق، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول في مثل هذه الأوقات خشية تعرضهم لأخطار السيول المنقولة.
وكثفت الأمانة جهود الاحتواء في المراكز السياحية، كالهدا، والشفا في ظل التدفق السياحي الكثيف عليهما من الأهالي والزوار على مدار أيام الأسبوع للاستمتاع بالأجواء المطيرة بالمرتفعات.
وحثت جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد توقعات باستمرار الحالة المطرية، وأهابت بالتواصل مع مركز بلاغات الأمانة في حال وقوع أي طارئ، على الرقم المختصر 940 على مدار الساعة، أو عبر طريق تطبيق “بلدي”. وفق “أخبار 24”.
ونشرت الأمانة فرق العمل الميدانية المكوَّنة من 450 عاملاً، إضافة للمعدات والآليات على مستوى نطاق جميع البلديات الفرعية والمرتبطة؛ لإزالة مخلَّفات الأمطار وكسح تجمعات المياه، وضمان انسيابية الحركة المرورية بالمواقع كافة، وقت هطول الأمطار.