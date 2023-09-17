تعزيز قدرات “الأرصاد” لمواجهة “الغبار”

كشفت مصادر لـ “أخبار 24″، عن أن المركز الوطني للأرصاد بصدد توريد أجهزة وبرمجيات حديثة لتعزيز قدرات المركز الإقليمي للإنذار المبكر على رصد عناصر وخصائص العواصف الغبارية، والرملية.
ويسعى المركز لدعم البنية التحتية للمركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية، وذلك لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث في علوم العواصف (الغبارية/الرملية) والمساعدة على تطوير خدمات معلومات العواصف (الغبارية/الرملية) على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
ويهدف المشروع لتوفير الحلول العلمية والتكنولوجية والهندسية الأكثر دقة لحماية الموارد الطبيعية والبشرية في المملكة والمنطقة، وأيضاً ترسيخ السعودية كواحدة من المساهمين الرئيسيين في تقديم التوصيات وأدوات صنع القرار لمواجهة التحديات التي تفرضها تقلبات العواصف (الغبارية/الرملية) وتغيرها على فترات زمنية مختلفة والمساعدة على إعداد جميع شرائح المجتمع لمواكبة تغير أنماط العواصف (الغبارية/الرملية)، الآن وفي المستقبل، ليكون مركزا رائدا لبحوث العواصف (الغبارية/الرملية) على الصعيد الدولي.