إنهاء 6 آلاف قضية تجارية عَبْر “تراضي”

أنهى مركز المصالحة، التابع لوزارة العدل، أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة”، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية السعودية 2030.
وتُعد وثائق الصلح، الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت المنصة إطلاق عدد من المزايا التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
يُذكر أن مركز المصالحة يقدم خدماته، عبر منصة “تراضي” الرقمية، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضِمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
وفق “أخبار 24”.