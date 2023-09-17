“92 ألف” للوحة سيارة بـ”أبشر”

حصلت لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، على مزايدات بأكثر من 92 ألف ريال حتى الآن.
وحققت اللوحة (ب ب و 3) المزايدة الأعلى، تليها اللوحة (ر ح ب 1111) التي حصلت على 17 ألف ريال، ثم (ع ب س 98) و( ر س ى 6666) بـ15 ألفاً، ثم (ر ط ع 5555) حصلت على 15 ألفاً.
وبلغت المزايدات على 11 لوحة أخرى، أكثر من 10 آلاف ريال لكل لوحة، من بينها اللوحات (ر ط ع 5555)، و(ط و ى 33)، و(ر س م 2222)، و(ر ح ر 6666).
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في المشاركة بالمزاد الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.