فتح تسجيل “التعقيم الطبي”

فتحت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التسجيل في برنامج “فني التعقيم الطبي” اعتبارًا من 17 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2023م.
ويهدف البرنامج إلى تدريب الفنيين على كيفية تعقيم الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية، لضمان توفير معدات قابلة لإعادة الاستخدام، معرفة التعامل مع الأجهزة والمحافظة عليها وطرق تخزينها مع تطبيق أعلى معايير السلامة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لكل متقدم، التقديم على برنامج واحد فقط من برامج الأكاديمية الصحية المعلنة، وعلى الراغبين بالتقديم إضافة بياناتهم عبر الرابط هـــنا.