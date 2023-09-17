“5 أشهر” لمعالجة التشوه “البصري”

أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إصدار شهادة “امتثال المباني” التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.
وأعطت الوزارة مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي.
ويسري نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” على المباني القائمة، أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيًا بعد صدور شهادة الإشغال، فيما يُشترط لإصدار الشهادة، خلو المبنى من 19 مخالفة، أبرزها، عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن المخالفات كذلك، وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، أو وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع.
وتدعو الوزارة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات.
وفق “أخبار 24”.