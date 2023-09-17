بجهود سعودية.. “أريحا” باليونسكو

أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، موقع “تل السلطان – أريحا” الفلسطيني بقائمتها للتراث العالمي، بعد فوزه بأغلبية الأصوات، ليكون بذلك أول موقع عربي يضاف إلى القائمة في الدورة الـ45 المنعقدة في الرياض.
وأعرب مندوب فلسطين الدائم لدى اليونسكو، منير أنسطاس، عن فخره بهذا النجاح التاريخي الذي يحسب للعرب كافة، وخاصةً المملكة، التي بذلت كل الجهود في استضافة الدورة، ولم تدخر أي جهد في سبيل دعم القضية الفلسطينية في كل المنابر الدولية.
وأكد مدير عام التراث العالمي بفلسطين أحمد الرجوب، أن مدينة أريحا تعد مثالا لأول وأقدم نظام سياسي اجتماعي إداري في العالم، مشيراً إلى أنها ليست أقدم مدينة مسورة في العالم وحسب بل تعد أخفض مدينة قديمة ومسورة في العالم، وصاحبة أقدم نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وديني في العالم، مما يثبت دورها في تطور الحضارة الإنسانية.
وأشار إلى أن هذا الانتصار الثقافي له أبعاد اقتصادية واجتماعية أخرى، إذ إن فلسطين لا تملك مصادر أو موارد، ولكنها غنية بتراثها الثقافي والديني والطبيعي، وتسجيل أريحا على قائمة التراث العالمي سوف يعود بنفع اقتصادي؛ بسبب تضاعف أعداد الزوار لهذا الموقع، كما أنه يحسن دخل المجتمع بشكل أساسي وينعكس على رفاهية أهل أريحا والاقتصاد الفلسطيني بشكل عامّ.
وسادت حالة من الترقب لدى العرب والفلسطينيين، لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو”، بشأن الاعتراف بأريحا كموقع للتراث العالمي في الاجتماع المنعقد بين 10 و25 سبتمبر الجاري.
ويؤكد علماء الآثار في فلسطين أن تل السلطان، أقدم مدينة محصنة في العالم، وموقع يروي قصة تاريخ البشرية من خلال بقايا تعود إلى العصر الحجري الحديث وتستمر حتى العصر البيزنطي.وفق “أخبار 24”.
وتضم تضاريس الموقع، الذي ظل قيد التنقيب لأكثر من قرن من الزمان، برجاً دائرياً ضخماً، بالإضافة إلى أسوار لحماية الموقع، كما أن عمليات التنقيب أسفرت عن بقايا مدينة محصنة تعتبر نفسها أقدم مدينة مأهولة بالسكان على هذا الكوكب، وهو ما شجع المنظمة الدولية على تصنيفها على قائمة التراث العالمي.
ولفت مندوب فلسطين لدى اليونسكو إلى أن أريحا القديمة ستكون خامس موقع فلسطيني على لائحة التراث العالمي، من بينها ثلاثة مواقع على اللائحة المهددة بالخطر وموقعان على اللائحة الاعتيادية، مشيراً إلى أن القدس القديمة تبقى أهم هذه المواقع للإنسانية من النواحي التاريخية المرتبطة بالأديان السماوية.