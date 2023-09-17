تدريب 1800 معلم على “الخوارزميات”

أنهت وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تدريب أكثر من 1800 معلم ومعلمة حاسب آلي في التعليم العامّ بالرياض، وجدة، والدمام، على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضِمن برنامج “مبرمجي ذكاء المستقبل” في مرحلته الثانية.
وأتاحت الوزارة المشاركة حضوريًا وعن بُعد، إذ شارك 380 معلمًا في البرنامج حضوريًا فيما سجل 1500 معلم المشاركة عن بُعد، بإشراف عدد من المختصين في مجالَي البيانات والذكاء الاصطناعي.
وكانت المرحلة الأولى خُصصت لتدريب أكثر من 1500 معلم ومعلمة في مجالَي البيانات والذكاء الاصطناعي لمدة عشرة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية لكل معلم قُدمت باللغتين العربية والإنجليزية، نفّذ خلالها المعلمون تجارب تعليمية فاق عددها 350 ألف تجربة تعليمية خلال فترة التدريب التي تجاوز مجموعها 55 ألف ساعة تدريبية.وفق “أخبار 24”.