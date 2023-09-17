“تنبيه” منصات التعليم: احذروا “الريتويت”

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على ضرورة العمل بالبنود الواردة، في دليل “حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي”، لوضع آلية واضحة في التعامل مع الجمهور.
وحذر في تعميم من عدم نشر، أو الرد، أو إعادة النشر، أو التفضيل، لأي حساب لم يرد في دليل الحوكمة، مع الالتزام بالهوية البصرية لوزارة التعليم وإدارة التعليم، ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها.
وأكدت الإدارة في التعميم الموجه للمدارس التابعة لها، أنه بناءً على تعميم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الصادر منتصف الشهر الجاري، فيجب اعتماد دليل حوكمة وتنظيم حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم، والجهات التابعة لها، في منصات x، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيس بوك) والذي يهدف إلى ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات.
وطالب التعميم الصادر من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بضرورة العمل بما ورد في دليل حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي، من ناحية الالتزام بمتابعة الحسابات، التي نص عليها دليل الحوكمة، بالإضافة إلى التفاعل مع حسابات وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.
ويرمي دليل الحوكمة، إلى توضيـــح الإجراءات، وتحديـــد المســـؤوليات، والحـــد مــن التداخــل فــي الصلاحيات، وتفعيــل المتابعــة ومراقبــة الأداء، والمحاســبة عليـــه، إلـــى جانـــب ضمـــان ســـامة محتـــوى الاتصال مـــن أي اجتهـــادات، أو تجاوزات، وذلـــك بـــدءًا مـــن المدرســـة، ونـــادي الحـــي، ومكتـــب التعليـــم، وإدارة التعليــم، ومــرورًا بحســابات المتحدثيــن الرســميين للتعليــم العــام والجامعــي، وانتهـــاء بحســـابات قيادات الوزارة.وفق “أخبار 24”.
وبحسب الدليل، فإن الوزارة، تختص من خلال إدارة الاتصال، بمتابعة أكثر من 128.4 ألف حساب لجهات تابعة لها ومرتبطة بها، ما بين مدارس، ومكاتب تعليمية، وحسابات ثقافية، وأخرى لمدارس سعودية في الخارج، في جميع التطبيقات.