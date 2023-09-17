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جديد المحليات > “اتفاقية” سعودية – يابانية للتنقيب “الأثري”
17/09/2023   10:03 م

“اتفاقية” سعودية – يابانية للتنقيب “الأثري”

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وقّعت هيئة التراث، اتفاقية تعاون مع جامعة واسيدا اليابانية، لتنفيذ أعمال المسح والتنقيب الأثري في موقع الحوراء بمحافظة أملج بتبوك لمدة 5 سنوات.

وتتيح الاتفاقية مشاركة فريقٍ علمي من الجامعة في القيام بتنفيذ أعمال المسح والتنقيب الأثري مع نظيره السعودي، مع إتاحة الفرصة للجانب الياباني لاصطحاب مجموعة من طلبة الجامعات والمراكز والمؤسسات العلمية اليابانية للمشاركة ضمن المشروع العلمي بهدف التدريب وإجراء البحوث العلمية.

وتأتي الاتفاقية في ظل الجهود الكبيرة التي تقودها هيئة التراث لتوسيع الشراكات العلمية الوطنية والدولية بالتعاون مع الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لتنفيذ أعمال المسح والتنقيب الأثري في مختلف مواقع التراث الثقافي بالمملكة.

يُذكر أن مراسم التوقيع جرت في مقر الهيئة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومثلها رئيسُها التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، فيما مثّل الجانب الياباني الدكتور هاسيغاوا سو من منظمة البحث الشامل بجامعة واسيدا.

اتفاقية بين هيئة التراث وجامعة واسيدا اليابانية للتنقيب الأثري في موقع الحوراء

وفق “أخبار 24”.

 

“اتفاقية” سعودية – يابانية للتنقيب “الأثري”

جديد المحليات
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