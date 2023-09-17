“المملكة” بإكسبو الدوحة “2023”

كشفت المملكة عن مشاركتها في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، الذي يُقام في الثاني من أكتوبر المقبل؛ بهدف تعريف المجتمع الدولي، باستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحّر، عَبْر 4 محاور، تتمحور حول “الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة”.
وأكد المشرف العامّ على مشاركة المملكة في “إكسبو الدوحة 2023” صالح بن دخيل، أن جناح المملكة في إكسبو الدوحة 2023 سيحتوي على العديد من الأقسام المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء المملكة في الحاضر والمستقبل، من خلال تحوُّل رؤية 2030 الطموح إلى واقعٍ ملموس، عبر خطٍ زمني يرتكز على الزراعة والبستنة، مستعرضًا تنوع تضاريس المملكة ودورها في تمكين الزراعة، عبر مبادرات رؤيتها الطموح؛ الحالية والمستقبلية، ومشاريعها الكبرى التي ترتكز على الاستدامة.
وأشار إلى أن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقًا من جهود المملكة المستمرة لتحقيق الاستدامة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، من خلال مبادرات رؤيتها الطموح، حيث تسعى إلى قيادة الحقبة الخضراء محليًا وإقليميًا، عبر العديد من المبادرات، وفي مقدمتها مبادرتَي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة تُكرّس جهودها للوصول إلى الاقتصاد الدائري، الذي يرتكز على 3 أسس رئيسية هي، الحد من النفايات والتلوّث، والحفاظ على استخدام المنتجات والمواد، إضافة إلى تجديد النظم الطبيعية؛ الذي يهدف إلى استدامة البيئة، وإعادة زراعة المناطق الصحراوية، إلى جانب استخدام أساليب الري الحديثة؛ للحفاظ على المياه.
يُذكر أن المملكة من الدول المرشحة لاستضافة النسخة الرئيسية لمعرض إكسبو الدولي 2030 تحت شعار “حقبة التغيير.. معاً نستشرف المستقبل” والمزمع إقامته في مدينة الرياض.