موشر “سلبي” مطلع الأسبوع

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع في معدلات الأداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، صاحبه تراجع في أسعار معظم الأسهم المدرجة، ذلك عند المقارنة بأداء السوق الخميس الماضي.
وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم (الأحد) متراجعاً إلى مستوى 11104.15 نقطة في مقابل 11154.54 نقطة ليوم الخميس الماضي، بتراجع قدره 50.39 نقطة نسبته 0.45%، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 626 نقطة نسبتها 6 % عند المقارنة بنهاية تعاملات 2022 البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة 45 % إلى 4.04 بليون ريال، في مقابل 7.4 بليون، وهبط عدد الصفقات المنفذة 22 % إلى 322 ألف صفقة في مقابل 413 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 459 سهما في مقابل 566 سهماً بنسبة تراجع 19 % ، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 37 % إلى 148 مليون سهم، في مقابل 234 مليوناً لليوم السابق.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 228 شركة جرى تداول أسهمها، وتراجعت أسهم 129 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 85 شركة، واستقرت أسهم 14 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.21 تريليون ريال (2.99 تريليون دولار) بزيادة 20 بليون ريال (5.4 بليون دولار) نسبتها 0.18%.
أما أبزر الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم سينومي ريتيل السوق بعد ارتفاع سعره 7.2 % وصولا إلى 21.18 ريال من تداول 8.05 مليون سهم، حقق بها ثالث أكبر سيولة في السوق بلغت 169 مليون ريال، تلاه سهم الباحة بارتفاع 6.67 % إلى 0.16 ريال من تداول 10.4 مليون سهم، ثم سهم فيبكو بزيادة 6.28 % إلى 51.60 ريال من تداول 2.5 مليون سهم.
في المقابل تصدر سهم كابلات الرياض قائمة الأسهم الخاسرة، بعد تراجع سعره 5.77 % هبوطا إلى 66.90 ريال من تداول 605 آلاف سهم، تلاه سهم اللجين بخسارة 5.61 % إلى 45.45 ريال من تداول 241 ألف سهم، تبعه سهم ملاذ للتأمين بخسارة 3.49 % إلى 21 ريالاً. وفق “أخبار 24”.
وتصدر سهم أرامكو السعودية السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 445 مليون ريال، ارتفع سعره خلالها 0.44 % إلى 34.10 ريال، تلاه سهم لوبريف بسيولة 217 مليون ريال، استقر سعره خلالها عند 149 ريالاً للسهم.
وبالنظر إلى إداء السوق الموازية نجد تراجع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية جلسة اليوم بنسبة 0.07 % تعادل 16.60 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 22792 نقطة، فيما هبطت السيولة المتداولة في السوق الموازية 34 % إلى 23 مليون ريال في مقابل 34 مليونا، وتراجعت الكمية المتداولة إلى 1.1 مليون سهم، بتراجع 28 %، نُفذت من خلال 2792 صفقة.