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جديد المحليات > “92 ألف” للوحة سيارة بـ”أبشر”
17/09/2023   10:02 م

“92 ألف” للوحة سيارة بـ”أبشر”

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حصلت لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، على مزايدات بأكثر من 92 ألف ريال حتى الآن.

وحققت اللوحة (ب ب و 3) المزايدة الأعلى، تليها اللوحة (ر ح ب 1111) التي حصلت على 17 ألف ريال، ثم (ع ب س 98) و( ر س ى 6666) بـ15 ألفاً، ثم (ر ط ع 5555) حصلت على 15 ألفاً.

وبلغت المزايدات على 11 لوحة أخرى، أكثر من 10 آلاف ريال لكل لوحة، من بينها اللوحات (ر ط ع 5555)، و(ط و ى 33)، و(ر س م 2222)، و(ر ح ر 6666).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في المشاركة بالمزاد الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

“92 ألف” للوحة سيارة بـ”أبشر”

جديد المحليات
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