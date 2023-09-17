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جديد المحليات > “إنهاء” 6 آلاف قضية بـ”تراضي”
17/09/2023   10:00 م

“إنهاء” 6 آلاف قضية بـ”تراضي”

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أنهى مركز المصالحة، التابع لوزارة العدل، أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة”، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية السعودية 2030.

وتُعد وثائق الصلح، الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت المنصة إطلاق عدد من المزايا التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

يُذكر أن مركز المصالحة يقدم خدماته، عبر منصة “تراضي” الرقمية، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضِمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع

وفق “أخبار 24”.

“إنهاء” 6 آلاف قضية بـ”تراضي”

جديد المحليات
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