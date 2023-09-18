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جديد المحليات > “9400 رجل أمن” لميادين العز بـ”6 مناطق”
18/09/2023   8:22 ص

“9400 رجل أمن” لميادين العز بـ”6 مناطق”

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انخرط 9400 رجل أمن، بعد أن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير والقصيم؛ في ميادين العيز والشرف، عقب الدفع بهم، في حفلٍ شهده مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال فترة التدريب، على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن. وفق “أخبار 24”.

“9400 رجل أمن” لميادين العز بـ”6 مناطق”

جديد المحليات
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