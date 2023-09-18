مواعيد وأماكن عروض الجو بـ”يوم الوطن”

حددت وزارة الدفاع مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 93.
وأوضحت أنه من المقرر تنفيذ عرض جوي في الرياض، وتحديدًا شمال طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وحديقة أم عجلان بحي القيروان، خلال 4:30 مساءً خلال الفترة من 22 – 23 سبتمبر.
وتنفذ القوات الجوية عروضًا في سماء الواجهة البحرية بجدة في تمام الخامسة مساءً خلال الفترة من 17 – 20 سبتمبر، وبالواجهة البحرية للخبر الساعة 4:30 مساءً خلال يومي 26 و27 سبتمبر.
وتنطلق العروض الجوية في الكورنيش الشرقي بالدمام 4:30 مساء، وبكورنيش الفناتير بالجبيل في تمام 4:40 مساءً، وبمنتزه الملك عبدالله البيئي وطريق الملك عبدالله في الأحساء الساعة 5:10 مساءً، وذلك خلال يومي 18 و19 سبتمبر.
كما تشهد الخبر أيضًا عروضًا جوية بالواجهة البحرية في تمام 4:30 مساءً يومي 18 و19 سبتمبر، فيما تشهد حفر الباطن، وتحديدًا هلا مول، عروضًا جوية الساعة 4:30 مساءً يوم 30 سبتمبر.
فيما تنفذ القوات الجوية عروضًا في خميس مشيط، وتحديدًا في البوليفارد وسراة عبيدة وقاعدة الملك خالد الجوية وتمنية، في تمام الخامسة مساءً خلال يومي 22 و23 سبتمبر.
وتشهد سماء أبها، وتحديدًا على طريق الملك خالد وشارع الفن، عروضًا جوية في تمام الساعة الخامسة خلال يومي 22 و23 سبتمبر، فيما تكون العروض الجوية بمنطقة تبوك، وتحديدًا في طريق الملك فيصل ومنتزه الأمير فهد بن سلطان، في تمام الساعة 5:45 مساءً يومي 22 و23 سبتمبر. وفق “أخبار 24”.
وفي الطائف، تُقام العروض الجوية بمنتزه الردف والشفا والهدا، وذلك في تمام الساعة 5:30 مساءً يومي 22 و23، فيما تقام عروض الباحة في حديقة الأمير محمد بن سعود، ومنتزه غابة رغدان، وحديقة الأمير حسام بن سعود، في تمام الساعة الخامسة خلال يومي 22 و23 سبتمبر.
وتحتفي القوات الجوية باليوم الوطني 93 بعروض أخرى في الجوف، وتحديدًا ببحيرة دومة الجندل وجامعة الجوف وقاعدة الجوف الجوية، في تمام الساعة 4:30 مساءً يوم 2 أكتوبر.