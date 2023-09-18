المملكة بمؤتمر “البترول العالمي”

تشارك المملكة، ممثلة بوزارة الطاقة، في النسخة الـ 24 من مؤتمر البترول العالمي في مدينة كالجري الكندية، تأكيدًا لدورها في تعزيز أمن واستقرار أسواق البترول والغاز العالمية.
وتبحث الوزارة خلال المؤتمر العالمي، عدة مجالات للطاقة، من خلال جلسات حوارية ونقاشية استراتيجية، تتناول التصورات المستقبلية لأسواق البتروكيماويات ومصافي التكرير، ودور الهيدروجين في تحول الطاقة ومنتجاته ومشاريعه.
وتتطرق الوزارة أيضًا إلى دور الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وتخفيف حدة فقر الطاقة واستجابة الصناعة لتحقيق وصول الجميع إلى الطاقة، وتوظيف التحول الرقمي في الطريق نحو الحياد الصفري. وفق “أخبار 24”.