نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > المملكة بمؤتمر “البترول العالمي”
18/09/2023   8:14 ص

المملكة بمؤتمر “البترول العالمي”

+ = -
16

تشارك المملكة، ممثلة بوزارة الطاقة، في النسخة الـ 24 من مؤتمر البترول العالمي في مدينة كالجري الكندية، تأكيدًا لدورها في تعزيز أمن واستقرار أسواق البترول والغاز العالمية.

وتبحث الوزارة خلال المؤتمر العالمي، عدة مجالات للطاقة، من خلال جلسات حوارية ونقاشية استراتيجية، تتناول التصورات المستقبلية لأسواق البتروكيماويات ومصافي التكرير، ودور الهيدروجين في تحول الطاقة ومنتجاته ومشاريعه.

وتتطرق الوزارة أيضًا إلى دور الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وتخفيف حدة فقر الطاقة واستجابة الصناعة لتحقيق وصول الجميع إلى الطاقة، وتوظيف التحول الرقمي في الطريق نحو الحياد الصفري. وفق “أخبار 24”.

المملكة بمؤتمر “البترول العالمي”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885273309.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com