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جديد المحليات > منتج تمويلي للقطاع “الاستشاري المحلي”
18/09/2023   8:14 ص

منتج تمويلي للقطاع “الاستشاري المحلي”

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أطلق برنامج ضمان التمويل “كفالة”، بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، منتجا تمويليا للقطاع الاستشاري المحلي.

ويهدف البرنامج التمويلي إلى تمكين المنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الاستشارات؛ وضمان مشاركتهم في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذا التعاون يهدف إلى تأكيد تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بالقطاع الاستشاري بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.

وأكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” همام هاشم، أهمية القطاع الاستشاري المحلي ونشاط القطاع مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ووجوب تمكين الشركات الاستشارية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي المتخصص في مجالات الاستشارات المتعددة (ومنها المالية، والإدارية، والهندسية والمسارات الأخرى).

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق المنتج، هو دعم المنشآت الاستشارية لجميع الأحجام من متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك بمنح ضمان التمويل لتغطية مخاطر التمويل بنسبة تصل لـ 90%، للتمويل الممنوح لهذا القطاع من البنوك التجارية وشركات التمويل المرخصة.

وأكد أن برنامج ضمان التمويل “كفالة” سيسهم في تمكين الشركات الاستشارية المحلية ليكون رافداً أساسياً وشريكاً مسهماً في تعزيز قدراتها ونمو أعمالها ورفع تنافسيتها بالسوق المحلي.

ويُمكّن البرنامج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي من رفع مستوى التنافسية للقطاع في سوق العمل، من خلال تسهيل عمليات التمويل للجهات العاملة في القطاع، وتوفيره التسهيلات التمويلية عن طريق زيادة نسب التغطية التمويلية وتقليل نسب الفائدة.

إطلاق منتج تمويلي للقطاع الاستشاري المحلي

وفق “أخبار 24”.

منتج تمويلي للقطاع “الاستشاري المحلي”

جديد المحليات
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