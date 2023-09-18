“58 مليون” تعويضات المسافرين بـ”عامين”

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين من شركات الطيران خلال العامين 2021/2022، والتي بلغت نحو 58 مليون ريال، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وشملت أبرز حالات التعويضات، تلف أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقًا لعقد النقل الجوي.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للجودة وتجربة المسافر المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقًا للائحة والإجراءات المعتمدة، كما أنها ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال
رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة
وفق “أخبار 24”.