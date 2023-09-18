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جديد المحليات > طقس اليوم.. 4 مناطق تحت تأثير الأمطار والأتربة
18/09/2023   8:13 ص

طقس اليوم.. 4 مناطق تحت تأثير الأمطار والأتربة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، أن تتأثر 4 مناطق بالأمطار المصحوبة بالغبار والأتربة.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تمتد لمنطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة ستصل إلى 44 مئوية كذلك في الأحساء، بينما يتوقع أن تصل الحرارة إلى 43 درجة في كل من المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة وحفر الباطن، بينما تصل في مدينة جدة إلى 39 درجة مئوية، وإلى 31 درجة في مدينة أبها، و34 في الطائف. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. 4 مناطق تحت تأثير الأمطار والأتربة

جديد المحليات
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