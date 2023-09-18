“الدراسات القانونية” يقدم أول إصداراته البحثية

أصدر مركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء باكورة الإصدارات البحثية المتخصصة؛ التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات والمستجدات في المجال القانوني والتشريعي.
وقدم المركز 7 منشورات بحثية نشرها عبر موقعه الإلكتروني غطّت موضوعات واعدة؛ منها دراسة التشريعات المرتبطة بالمبادرات الوطنية، وتحديد مدى مواءمتها مع أهداف المبادرات، وتقديم التوصيات المقترحة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبحث حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات والتعاملات القضائية، واستعراض أبرز المبادئ الرئيسة والممارسات الدولية لدعم المنظومة القضائية.
واشتملت الإصدارات البحثية على دراسة برنامج “صنع في السعودية” وحماية العلامة الوطنية السعودية، ودراسة تحسين مناخ التحكيم في المملكة، ودراسة نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وبيان أهم المحفزات والضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتطرقت الإصدارات البحثية إلى دراسة أهمية شرط الثبات التشريعي في العقود التي تبرمها المملكة مع الأطراف الأجنبية، وأثر ذلك على سيادتها التشريعية، واستكشاف أبرز مجالات التحسين الممكنة لجعل المملكة مقراً أكثر جاذبية لحل المنازعات التجارية، إلى جانب دراسة مدى مواءمة التشريعات البيئية الحالية في المملكة؛ لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.