“الصناعات البلاستيكية” يستقبل لحملة الثانوية

فتح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، (الاثنين)، باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي.
ويبدأ التقديم بالمعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية اليوم (الاثنين)، ويستمر حتى 16 أكتوبر المقبل على البوابة الإلكترونية.
والدفعة المتقدمة للقبول حاليا هي الرابعة والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في عام 1428هـ، والذي يعد معهداً غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، فيما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.