3 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بـ”التخصصات الصحية”

فتحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التقديم على ثلاثة برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، وهي برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، وبرنامج فني التعقيم، وذلك من خلال الأكاديمية الصحية.
وذكرت الهيئة أن التقديم متاح من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة لمدة 12 يوماً، داعية الراغبين في التقديم إلى التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون حاصلاً على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 60 لبرنامج مساعد طبيب أسنان، ودرجة STEP 52 لبرنامج فني رعاية المرضى، ودرجة STEP 67 لبرنامج فني التعقيم.
كما اشترطت أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية: أحياء، وأحياء دقيقة، وتقنية حيوية، وفيزياء، وكيمياء، وكيمياء حيوية، وفيزياء طبية، وعلم حيوان، وعلم نبات، وعلوم طبية حيوية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن بداية التدريب المتوقعة في البرامج سيكون في تاريخ 30 نوفمبر المقبل، وتمتد لمدة 12 شهراً، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تأهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز كافة الاختبارات ومتطلبات البرامج.