“الثقافة” تستقطب المواهب في “خطوة للتوظيف”

تُشارك وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية في معرض خطوة للتوظيف الذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري في الرياض، بجناح يعكس التراث الثقافي الغني للمملكة، تُعرِّف من خلاله زوَّار المعرض بالثقافة والفنون السعودية، وتعرض لهم مجموعة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وتلتقي فيه الباحثين عن الفرص الوظيفية للإجابة عن استفساراتهم، ولتسليط الضوء على بيئة العمل في المنظومة الثقافية، واستقطاب الكفاءات والمواهب المتميزة في مختلف التخصصات.
ويعكس الجناح الذي ستشارك فيه الوزارة التراث الثقافي الغني للمملكة بطابعٍ مستوحى من الجلسات السعودية العصرية، ومُزيَّن بالزخارف والعناصر التراثية للمملكة، ويقدم فرصة للزوّار للتعرف إلى الفنون السعودية، إضافة إلى عرض مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
يشار إلى أن معرض خطوة للتوظيف منصة تتيح تجمع أصحاب العمل مع الباحثين عن عمل، وإيجاد الفرص الوظيفية، وعرض مهاراتهم، وتُمكِّنهم من حضور الورش التدريبية، والترشح للمقابلات الشخصية الفورية، إضافة إلى فرصة تلقّي استشارات مهنية حيّة من خبراء في مجال التوظيف عبر رحلة رقمية مؤتمتة. وفق “أخبار 24”.
ويصاحب المعرض مؤتمر يستضيف رواد الأعمال السعوديين، والشخصيات العالمية البارزة من جميع أنحاء العالم، ليقدموا تجاربهم للباحثين عن العمل، حيث سيتطرقون إلى مختلف الموضوعات الوظيفية، ومستقبل الوظائف، وغيرها من المجالات.