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جديد المحليات > “الاستثمارات”: احذروا منتحلي “شخصيتنا”
18/09/2023   9:18 م

“الاستثمارات”: احذروا منتحلي “شخصيتنا”

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حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، وشدد على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق “كلنا أمن”، مضيفاً، في رسالته التحذيرية، أنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

وتشمل الأساليب التي يحذر منها الصندوق، إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصلا هاتفيا، منتحلين صفة كيانات حكومية، وشركات معروفة، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية بأشكال متعددة.

من ضمن الطرق التي ينتهجها المحتالون أيضاً، إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء مشاريع كبرى، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

“الاستثمارات”: احذروا منتحلي “شخصيتنا”

جديد المحليات
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