قيادات جديدة بـ”التعليم”

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارات جديدة بتكليف عدد من المسؤولين بالوزارة، في مختلف الإدارات.
وتضمنت القرارات، تكليف صالح بن محمد الثبيتي (متحدثاً رسمياً للوزارة)، تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان (مشرفًا عامًا على مركز بحوث سياسات التعليم بوزارة التعليم)، وتكليف خالد بن ناصر النويصر (مشرفًا عامًا على المراجعة الداخلية بوزارة التعليم)، وتكليف المهندس عبدالرحمن بن ناصر الهاجري (مشرفًا عامًا على الاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم).
وشملت، تكليف المهندس مشاري بن فهد الجويرة (مشرفًا عامًا على المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بوزارة التعليم)، وتكليف المهندس سعد بن عبدالغني الغامدي (وكيلًأ لوزارة التعليم للتخطيط والتطوير)، كما تم تكليف عبدالله بن سعد الغنام (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة). وفق “أخبار 24”.