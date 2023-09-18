إنقاذ حياة 3 توائم خدج بالمدينة

أنقذت الفرق الطبية المتخصصة في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة 3 توائم خدج، بعد ولادتهم في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الأم وضعت أطفالها الثلاثة في الأسبوع الثامن والعشرين بولادة طبيعية، حيثُ لم تتجاوز أوزانهم 800 جرام للطفل الواحد، وعلى الفور تم نقلهم إلى العناية المركزة لحديثي الولادة، وتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، وتغذيتهم عبر الوريد في الأيام الأولى.
وبيَّن التجمع أنه تم وضع الأطفال الخدج تحت الرعاية الطبية المكثفة؛ حتى تحسنت حالتهم الصحية، واكتملت مراحل نموهم، وقد غادرت الطفلة الأولى بعد شهرين، والطفل الثاني بعد شهرين ونصف، وكلاهما بصحة جيدة، فيما احتاج الطفل الثالث إلى تدخل جراحي بالقلب، وقد غادر المستشفى بعد 3 أشهر ونصف وهو بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة أجرى 7383 عملية ولادة، أُنجب فيها 7507 مواليد منذ مطلع العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.