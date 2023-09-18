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جديد المحليات > رقم قياسي.. 340 ألف صفقة إيجارية بـ”شهر”
18/09/2023   9:15 م

رقم قياسي.. 340 ألف صفقة إيجارية بـ”شهر”

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سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس الماضي، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

ويتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، حيث شهد تقرير شهر أغسطس 2023 للمؤشر الإيجاري ارتفاعا في الصفقات السكنية بنسبة 25.8% مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث تجاوز عدد الصفقات السكنية في أغسطس 275 ألف صفقة، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 15% بأعداد بلغت 65 ألف صفقة إيجارية.

كما سجّل المؤشر في الرياض أكثر من 71 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية؛ لتستمر في تصدر التقرير الشهري للمؤشر، كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بإجمالي قيم تتجاوز 1.1 مليار ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 40.9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم مكة المكرمة بـ 16.7 ألف صفقة سكنية وتجارية ثم المدينة المنورة التي سجلت أكثر من 15.8 ألف صفقة، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 14.6 ألف صفقة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

المؤشر يتضمن أكثر من 160 مدينة ومحافظة

رقم قياسي.. 340 ألف صفقة إيجارية بـ”شهر”

جديد المحليات
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