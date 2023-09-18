“بحث” سعودي – صيني لـ”الصناعة والتعدين”

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مع نظيره الصيني جين تشوانغلونغ تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الصناعة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين في القطاع الصناعي.
كما التقى “الخريف” وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهوا، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية لي جينفا، وبحث معهما الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعدين، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة النمو في صناعة التعدين والمعادن في المنطقة.
وتناول أيضاً تبادل المصالح المشتركة والجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية البنية التحتية في قطاع التعدين بين البلدين مع رئيس جمعية التعدين بينغ تشيمينغ، ورئيس جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية قي هونغلين، كما بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الرئيس التنفيذي لمجموعة نورينكو الصينية تشين ديفانغ التي تجمعها مشاريع مشتركة في عدد من الصناعات البترولية والكيميائية مع شركة أرامكو السعودية.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها “الخريف” إلى جمهورية الصين الشعبية التقى خلالها عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الصينية، كما سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين وزيارة الشركات والمصانع في عدد من المدن الصينية، ويرأس خلالها وفد المملكة المشارك كضيف شرف في مؤتمر الصين والدول العربية. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
يذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى الصين خلال عام 2022 بلغ 37 مليار ريال، فيما يصل حجم الواردات إلى 147 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى الصين في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات والمعادن، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الاستهلاكية والآلات الثقيلة والإلكترونية.